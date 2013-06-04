Кандидат в мэры Алчевска от КПУ требует пересчета голосов

Как сообщил в интервью корреспонденту УНИАН сам Бебешко, в день выборов 2 июня были зафиксированы случаи нарушения ст.6 Закона о выборах и ст.157 УК Украины, а, фактически, фальсификации результатов избирательного процесса и свободного волеизъявления жителей города.

В связи с этим, им были поданы заявления в милицию, прокуратуру и городскую избирательную комиссию.

По теме: Кандидат в мэры Новоднестровска считает выборы сфальсифицированными

«Помимо этого, оказалось, что предварительные данные подсчёта голосов в корне отличаются от данных экзит-пола, проведенного в день выборов ГО «Донбасс», что ставит под сомнение честность и прозрачность подведения официальных итогов голосования», - сказал Бебешко.

Он считает, что алчевцы имеют право и должны знать правду о результатах выборов. «Сегодня мною была подана жалоба в городскую избирательную комиссию на ее же бездеятельность. Комиссия ничего не предприняла для предотвращения фальсификаций. Я требую вскрыть пакеты с бюллетенями и провести пересчёт голосов!» - заявил коммунист.

Как сообщал УНИАН, в Алчевске 2 июня состоялись внеочередные выборы городского головы. При явке 22,34% наибольшее число голосов получил кандидат от Парии регионов Владимир Косюга, за которого проголосовали 50,95% избирателей. Второй результат у коммуниста Александра Бебешко, набравшего 16,13% голосов.

Внеочередные выборы городского головы Алчевска проводились в связи с тем, что предыдущий мэр Владимир Чуб был избран народным депутатом Украины и написал заявление о сложении полномочий.