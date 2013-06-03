Кандидат в мэры Новоднестровска считает выборы сфальсифицированными

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил сам бывший городской голова Новоднестровска Панчишин.

В частности, по его словам, имело место давление на избирателей, работающих на Днестровской ГАЭС. Избирателей под страхом увольнения с работы принуждали голосовать за представителя Партии регионов. Панчишин сам видел, как на одном из участков эти избиратели отмечались в списке, который держал представитель ПР.

Кандидат от оппозиции также рассказал, что он зафиксировал на участке неизвестного мужчину, у которого в папке уже были бюллетени с отметкой против фамилии Владимира Мельника. Панчишин обратился в милицию, но наряд ехал час, и “за это время появилась группа поддержки и вывела своего человека из участка”.

Панчишин говорит, что после рассмотрения его заявлений милиция продолжит доказывать фальсификации с помощью правовых процедур.

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Как сообщал УНИАН, по информации ПР в Новоднестровске Черновицкой области победил кандидат от ПР Владимир Мельник.

В целом на состоявшихся 2 июня внеочередных выборах городских голов победили 6 кандидатов, которые были выдвинуты и поддержаны Партией регионов.

В частности, представители ПР одержали победу в Ялте, в Берегово (Закарпатская область), Василькове (Киевская), Алчевске (Луганская), Вознесенске (Николаевская) и Новоднестровске (Черновицкая).