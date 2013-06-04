Избитым журналистам Сницарчук и Соделю устроили очные ставки

Журналисты Ольга Сницарчук и Владислав Содель сегодня, 4 июня, с 10 часов утра находятся в участке милиции на улице Прорезной в Киеве, где принимают участие в разных следственных процессуальных действиях. Об этом Сницарчук сообщила «Телекритике».

Сначала они проходили опознание, дальше планируются еще две очных ставки. Журналисты по очереди посещают кабинет следователя.

На 16:00 их пригласили также в прокуратуру.

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Поэтому Сницарчук и Содель, очевидно, не успеют на первое заседание парламентской временной следственной комиссии по вопросам расследования фактов нападения на представителей СМИ 18 мая, которое начинается в 14:30.

Напомним, 18 мая, во время митинга оппозиции неизвестные в спортивных костюмах до крови избили журналистку «5 канала» Сницарчук и фотографа газеты «Коммерсантъ-Украина» Соделя. Это происходило на глазах милиционеров, которые не защищали журналистов, хотя те обращались за помощью.

Уголовное производство по факту нападения было открыто сначала по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (преднамеренно легкое телесное повреждение), а после акции журналистов - и по 171-й статье (препятствование журналистской деятельности). Начато досудебное расследование. Впоследствии действия нападавшего были переквалифицированы в хулиганство. Продолжается производство по ч. 2 ст. 296 УКУ (хулиганство, совершенное группой лиц) и ч. 1 ст. 171 УКУ (препятствование профессиональной деятельности журналиста).

22 мая суд отпустил задержанного жителя Киевской области Вадима Титушко под залог, хотя министр внутренних дел Виталий Захарченко заявлял, что милиция будет добиваться ареста подозреваемого.