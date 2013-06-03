15 милиционеров получили выговоры из-за событий 18 мая

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель начальника Главного следственного управления МВД Украины Олег Татаров, выступая на заседании межведомственной рабочей группы по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защите прав журналистов.

По его словам, эти сотрудники привлечены к дисциплинарной ответственности.

Справка УНИАН. 18 мая в Киеве проходили акция оппозиции «Вставай, Украина!» и антифашистский марш, организованный Партией регионов.

Во время акции оппозиции произошли столкновения между сторонниками партии «Свобода» и молодыми людьми в спортивных костюмах.

Возле здания Главного управления МВД в Киеве на улице Владимирской молодые люди спортивного телосложения избили журналистку «5 канала» Сницарчук и фотографа газеты «Коммерсантъ» Соделя, которые снимали драку.

Уголовное производство по факту нападения было открыто сначала по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное легкое телесное повреждение), а после акции журналистов - и по ст. 171 УКУ (препятствование журналистской деятельности). Начато досудебное расследование. В дальнейшем действия нападения были переквалифицированы в хулиганство.