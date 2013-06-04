В ЦИК назвали главных претендентов на место Шаповала

Об этом пишет газета "Коммерсантъ Украина" (№90 (1793), 04.06.2013) со ссылкой на свои источники.

Издание напоминает, в пресс-службе Президента вчера вечером сообщили, что Президент Виктор Янукович внес в парламент представление об отставке главы Центризбиркома Владимира Шаповала, которому 25 мая исполнилось 65 лет, что является предельным возрастом для госслужащих. Срок работы в исключительных случаях может быть продлен на год, но Президент такой возможностью не воспользовался.

Вчера же Янукович предложил народным депутатам заполнить вакансию, назначив членом ЦИК доктора юридических наук, профессора Александра Копыленко. Копыленко с 2002 года по сегодняшний день возглавляет Институт законодательства Верховной Рады — эта организация финансируется из бюджета парламента (в 2012 году на нее было выделено 9,5 млн грн).

Кандидатуру Копыленко еще предстоит утвердить Верховной Раде. Партия регионов, скорее всего, поддержит его назначение, рассчитывая на ответную поддержку, утверждают собеседники издания.

Между тем для успешного голосования по вопросу ротации в ЦИК парламентскому большинству предстоит сломить сопротивление оппозиции, где уже заявили, что представление Президента подано с нарушением законодательства. Согласно закону о Центризбиркоме, глава государства, определяя кандидатуру члена ЦИК, обязан "учитывать предложения депутатских фракций и групп, созданных в текущем созыве Рады", пишет «Коммерсант».

"Президент должен был провести консультации с лидерами фракций. Консультаций не было, поэтому мы просто не имели возможности подать свои предложения, и они не были учтены", — сказал газете народный депутат Валерий Карпунцов (УДАР).

Источник в "Батькивщине" также заявил изданию, что фракция не согласится с ротацией и будет противодействовать как назначению господина Копыленко, так и отставке господина Шаповала.

Согласованная позиция оппозиционных фракций пока не определена, но, в частности, УДАР настаивает на полной ротации состава комиссии.

Нового главу Центризбиркома члены комиссии изберут из своего состава тайным голосованием.

Источники в ЦИК считают, что больше всего шансов возглавить комиссию сейчас у Михаила Охендовского и секретаря ЦИК Татьяны Лукаш. Напомним, оба они поддерживают позицию Партии регионов при голосованиях в комиссии.

"Если судить сугубо по профессиональным качествам, то шансов все же больше у Михаила Охендовского. Остается открытым вопрос, удастся ли членам комиссии остаться независимыми в своем выборе, не поддаться на все телефонные звонки, уговоры и рекомендации, которые будут звучать со стороны", — заявил "Коммерсанту" один из членов Центризбиркома на правах анонимности.

Семилетний срок полномочий обоих названных кандидатов истекает в 2014 году. Так что если сейчас ЦИК удастся избежать масштабной ротации, то все равно до очередных президентских выборов его состав потребуется существенно обновить, после чего вновь провести выборы председателя комиссии.