20 украинских депутатов вступили в глобальную антикоррупционную сеть

Об этом заявил председатель Комитета ВР по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией, народный депутат от «УДАРа» Виктор Чумак во время презентации отделения в Киеве, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

По словам Чумака, «на протяжении 10 лет существования организации в украинском парламенте не собиралось достаточного количества народных депутатов, чтобы создать национальное представительство. Сегодня парламентарии стали частью действительно глобальной организации для противодействия коррупции, которая даст нам возможности бороться с коррупционерами за пределами контролируемых ими правоохранительных органов и судов».

Чумак информировал, что основателями национального отделения стали 20 народных депутатов.

Он отметил, что осенью “появятся первые результаты работы национального отделения”, в частности, будет разработана подробная стратегия действий в части законотворческой деятельности.

Как сказал Чумак, “основными задачами для нас является усиление противодействия политической коррупции в Украине”.