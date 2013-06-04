Мельниченко: голоса на выборах Василькове украдены

Об этом УНИАН сообщило доверенное лицо Поповича, экс-майор Управления государственной охраны Николай Мельниченко.

“У нас достаточно собрано доказательств и фактов, которые свидетельствуют о фальсификации и о том, что голоса у Поповича были украдены в пользу провластного кандидата. Сейчас адвокаты Поповича готовят иск в Административный суд для обжалования результатов этих выборов”, - сказал Мельниченко.

Как сообщал УНИАН, по результатам параллельного подсчета голосов на внеочередных выборах городского головы Василькова, который проводился Гражданской сетью ОПОРА, наибольшее количество голосов получил кандидат от Партии регионов Владимир Сабадаш.

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За Сабадаша проголосовало 30,39% или 3 тыс. 395 избирателей.

Второе место занял кандидат от партии «УДАР» Сергей Сабов – 28,25% или 3 тыс. 155 голосов избирателей.

Третье место - у кандидата партии «Единство» Поповича - 26,38% или 2 тыс. 947 голосов избирателей.

Результаты параллельного подсчета голосов базируются на данных участковых избирательных комиссий, которые были отражены в первичных протоколах, отметили в ОПОРЕ.