Ефремов послания Президента еще в глаза не видел

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

Ефремов подчеркнул, что еще не видел послания Президента, поскольку всю “прошлую неделю работал в регионах - у нас были выборы”.

“Мне сказали, что в письменной форме существует (послание - УНИАН). Мне якобы сказали еще неделю назад, что оно передано в парламент. Надо разобраться, где оно находится”, - добавил Ефремов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 июня, председатель ВР Владимир Рыбак сказал, что в Верховную Раду поступило ежегодное послание Президента Украины. “Послание Президента есть в Верховной Раде, и оно раздается всем депутатам Верховной Рады для работы”, - сказал он.