Ефремов послания Президента еще в глаза не видел
14:57, 03 июня 2013Политика
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Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявляет, что послание Президента Украины еще не видел, и нужно разобраться, где оно находится.
Александр Ефремов обещает разобраться
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.
Ефремов подчеркнул, что еще не видел послания Президента, поскольку всю “прошлую неделю работал в регионах - у нас были выборы”.
“Мне сказали, что в письменной форме существует (послание - УНИАН). Мне якобы сказали еще неделю назад, что оно передано в парламент. Надо разобраться, где оно находится”, - добавил Ефремов.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 июня, председатель ВР Владимир Рыбак сказал, что в Верховную Раду поступило ежегодное послание Президента Украины. “Послание Президента есть в Верховной Раде, и оно раздается всем депутатам Верховной Рады для работы”, - сказал он.
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