Финляндия готова поддержать подписание соглашения об Ассоциации Украина-ЕС

По его мнению, соглашение об Ассоциации поможет развить не только более тесные политические, но и экономические отношения между Украиной и ЕС.

«Финляндия считает Украину очень важным партнером для Европейского Союза», - сказал Олли Кантанен. Он подчеркнул, что сегодня двусторонние отношения между Финляндией и Украиной очень хорошие. Соглашение об Ассоциации, по мнению дипломата, имеет ключевое значение для развития отношений между Киевом и ЕС, а также будет содействовать сближению Украины и Евросоюза.

Кантанен подчеркнул, что сближение Украины и ЕС будет содействовать углублению не только политических связей, но и экономических. «Соглашение об Ассоциации откроет новые возможности как для предприятий, так и для рядовых людей. Для Украины, ее правительства и граждан соглашение об Ассоциации и сближение с ЕС — мощные инструменты для будущих реформ, которые страна когда-то откладывала, но сейчас хочет реализовать в интересах своих граждан», - заявил финский дипломат.

Кантанен заверил, что Финляндия поддерживает амбиции Украины по сближению с ЕС, приветствует проведение Украиной реформ, связанных с подписанием соглашения об Ассоциации, и готова поддержать подписание этого документа.