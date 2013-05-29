Тимошенко призвала прекратить акции "Вставай, Украина!"

Как сообщает сайт Тимошенко, об этом экс-премьер написала в статье "День Европы" для Интернет-издания "Левый берег".

Она подчеркнула, что политики должны остановить развертывание холодной войны.

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"Я обращаюсь к команде власти, оппозиции, гражданскому обществу, историкам, интеллектуалам, патриотам с просьбой остановить развертывание холодной войны, не доказывать подлинность своего патриотизма, искренность своего украинолюбства, вскрывая раны сложной украинской истории. "Политики, прекратите рвать электорат на свои частные куски , разжигая идеологический разброд прошлого, устраивая войны памятников, языков и орденов. Это жестоко и самоубийственно", - написала Ю.Тимошенко.

По ее мнению, политики должны публично признать, что Украина разная - многоязычная, патриотическая, националистическая, либеральная и социалистическая, проевропейская, проукраинская и пророссийская. "И если вы хотите для нее добра, вы обязаны ее принять, понять и полюбить такой, какая она есть, прекратить наращивание вражды между самими собой, начать жить нашим европейским будущим", - убеждена экс-премьер.

Кроме того, Тимошенко считает целесообразным организовать всеукраинский круглый стол с участием политиков всех лагерей. "Я еще раз прошу политиков всех лагерей ради наших детей, ради сохранения нашей нации собрать всеукраинский круглый стол и принять декларацию о моратории на использование языковых и исторических антагонизмов в политических и избирательных технологиях, о моратории на публичную грубую агрессию в межпартийных и межличностных отношениях", - настаивает она.

"Заявите о вашем принципиальном несогласии с грязными политическими ток-шоу, которые девальвируют украинскую государственность, окончательно дискредитируют всех, подчеркиваю, всех украинских политиков и чиновников. Я призываю в этой декларации заявить о взаимном прекращении акции "Вставай, Украина!" и так называемого "антифашистского" движения и определить общий план действий по интеграции Украины в Европейский Союз. Всем политикам и обществу в целом нужно немедленно отойти от грани самоуничтожения, выйти из сектора смертельной гражданской турбулентности. Не допустить того, чтобы обычные украинцы выплеснули друг на друга агрессию, порожденную социальной и правовой несправедливостью. Разве не для того их планируют вооружить разрешенным пневматическим оружием? Вместо того, чтобы спокойно и мирно отстранить от управления страной профнепригодную группу, "антифашизмом" людей настраивают ненавидеть и убивать друг друга. Я еще раз прошу всех - и оппозицию, и власть - публично инициировать круглый стол взаимопонимания и остановить этот опасный сценарий ", - заявила Ю.Тимошенко.