Аваков говорит, что после письма Тимошенко оппозиция станет другой

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе экспертного форума «Украина - 2013. Повестка дня», организованного Институтом Горшенина.

Аваков подчеркнул, что «та конструкция, которую предложила Тимошенко, приведет не к разъединению, а в конечном итоге - к качественно новому уровню объединения оппозиции».

По его словам, ни для кого не является секретом, что 18 мая во время акции «Вставай, Украина!» в Киеве не была принята резолюция в более радикальном варианте не потому, что против выступала Тимошенко, а потому, что «участники процесса не все пришли к единому мнению на этот счет (в частности, речь идет о единых кандидатах на пост Президента и мэра Киева - УНИАН). Как сказал Аваков, «разногласия и разные подходы существуют».

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Он подчеркнул, что письмо Тимошенко - «это не окончательная политическая конструкция». По его словам, это «политический ход, который побуждает и союзников, и противников к некоторым действиям, которые приведут к адекватному правильному результату».

По словам Авакова, Тимошенко не заботилась о том, чтобы было комфортно читать ее послание «союзникам, и уж тем более противникам, чтобы соблюсти политкорректность».

Как сообщал УНИАН, в статье "День Европы" для интернет-издания "Левый берег" Тимошенко призвала украинских политиков из разных лагерей принять совместную декларацию о прекращении акции "Вставай, Украина!" и "антифашистского" движения и определить план действий по интеграции Украины в Европейский Союз.

Кроме того, Тимошенко считает целесообразным организовать всеукраинский круглый стол с участием политиков из всех лагерей.

Также она выступает против выдвижения единого кандидата от оппозиции на президентских выборах 2015 года, если выборы будут в два тура. "Хочу четко заявить, что я против выдвижения от оппозиции единого кандидата в президенты, если выборы будут проходить в два тура. Считаю, что выдвижение единого кандидата от оппозиции на президентские выборы не только не нужно, но и крайне вредно для победы", - отметила Тимошенко.