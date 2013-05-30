Кошулинский: Конституционного Суда нет

Об этом он сказал в интервью УНИАН.

По его словам, сегодняшнее решение по поводу даты выборов мэра Киева и Киевского городского совета еще раз подтвердило, что “нет у нас Конституционного Суда”.

Кошулинский отметил, что ситуация “заведена в тупик”, поскольку решение КС принято вопреки нормам Конституции Украины. “Это абсурд, ведь в Конституции черным по белому выписаны сроки полномочий Киевского городского совета”, - добавил он.

Кошулинский отмечает, что оппозиция должна совместно определиться относительно дальнейших действий. Отвечая на вопрос: “Насколько реально, чтобы депутаты от оппозиции в Киевсовете сложили свои полномочия и таким образом ускорили выход из сложившейся ситуации?”, заместитель председателя ВР отметил: “Сейчас трудно сказать, есть ли политическая воля и политическая дисциплина в оппозиционных фракциях для принятия такого решения”. Он напомнил, что партия “Свобода” на сегодняшний день не имеет своих представителей в Киевсовете, поэтому такого плана решения должны принимать те партии, у которых есть депутаты.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 мая, Конституционный Суд Украины обнародовал решение, в соответствии с которым выборы в местные советы, а также сельских, поселковых и городских голов, избранных на внеочередных выборах, состоятся одновременно на всей территории Украины в последнее воскресенье октября пятого года полномочий советов или голов, избранных на очередных выборах 31 октября 2010 года.

КС растолковал представление 48 народных депутатов относительно разъяснения положений части 2 статьи 136 и части 3 статьи 141 Конституции Украины, а также абзаца 1 части 2 статьи 14 Закона “О выборах депутатов Верховной Рады, АР Крым, местных советов и сельских, поселковых и городских голов”.

Обнародовав резолютивную часть решения, заместитель председателя КС Сергей Винокуров отметил, что выборы в местные советы, избранные на внеочередных выборах, должны проходить 31 октября 2015 года для унификации сроков проведения всех очередных выборов в Украине.

“В этот срок должны проходить выборы депутатов местных советов, сельских, поселковых, городских голов, избранных на внеочередных выборах”, - сказал он.

При этом, как говорится в решении КС, продление или сокращение сроков полномочий органов местного самоуправления, избранных на внеочередных выборах, является временной мерой, направленной на реализацию механизма одновременного проведения всех очередных выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, которая не препятствует реализации конституционного права граждан принимать участие в управлении государственными делами.

Напомним, инициатором обращения в КС выступила Партия регионов, которая отказывалась голосовать в Верховной Раде за назначение выборов в столице на июнь 2013 года до заключения КС.

25 мая 2008 года в Киеве состоялись внеочередные выборы мэра и депутатов городского совета. Киевским городским головой тогда стал Леонид Черновецкий.

Срок полномочий депутатов Киевсовета, избранных в 2008 году, завершается в конце мая этого года.

Черновецкий досрочно сложил свои полномочия еще 1 июня 2012 года. Его обязанности исполняет секретарь Киевсовета Галина Герега.

Лидеры оппозиции неоднократно заявляли, что будут блокировать работу Киевсовета после 2 июня, поскольку в этот день, по их мнению, завершается 5-летний срок полномочий городского совета.

Очередные местные выборы в Украине запланированы на последнее воскресенье октября 2015 года.