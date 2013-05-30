Немырю завтра вызывают на допрос

В пятницу, 31 мая, в 11:00, заместителя председателя партии "Батькивщина", председателя Комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции Григория Немырю вызывают на допрос в МВД по новому уголовному делу.

Об этом сообщил сам Немыря, выступая во время Второго Национального экспертного форума "Украина-2013. Повестка дня", сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Батькивщина”.

"Я думаю, что это сделано умышленно, чтобы помешать моему участию в митинге оппозиции завтра в Донецке", - подчеркнул Немыря.

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Справка УНИАН. 19 декабря 2012 года первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин заявил, что Генпрокуратура начала проверку законности финансирования избирательных кампаний Блока Юлии Тимошенко в период с 2007 по 2010 годы, поскольку есть объективные подозрения, что они финансировались иностранными офшорными компаниями, и часть средств (около 100 млн. долл.) была выставлена на заместителя председателя партии Немырю.

28 мая Кузьмин заявил, что Генпрокуратура Украины продолжает проводить проверку законности финансирования партии «Батькивщина».

«Проверка продолжается, подробности пока сообщить не могу. Сейчас мы получаем из-за границы документы, анализируем их, ведется работа», - сказал он.