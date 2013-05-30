Посол ЕС рассказал, при каких условиях статус Украины в ТС не помешает ассоциации
Если статус наблюдателя в Таможенном союзе не будет предусматривать делегирование суверенных прав, это не будет противоречить евроинтеграции Украины.
Глава Представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский заявляет, что если статус наблюдателя Украины в Таможенном союзе не будет предусматривать делегирование суверенных прав Украины, то это не будет противоречить интеграции Украины в Евросоюз.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления в ходе Второго национального экспертного форума «Украина - 2013. Повестка дня», организованного Институтом Горшенина.
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Томбинский напомнил, что в стратегии внешней политики Украины никоим образом речь не идет о Таможенном союзе.
“Это действительно в сфере ответственности украинского Президента, правительства, украинской политики, какие у них приоритеты, в соответствии с украинским законодательством”, - сказал посол ЕС.
“Если статус наблюдателя Украины в Таможенном союзе не требует делегирования суверенных прав Украины в органы Таможенного союза, тогда Украина останется страной, которая будет иметь полную суверенность в других направлениях”, - сказал Томбинский.