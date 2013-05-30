Огрызко видит, что Украина и Россия продали друг другу воздух

Об этом Огрызко сказал в комментарии агентству УНИАН.

На вопрос, как предоставление статуса наблюдателя в Таможенном союзе может отразиться на подписании Соглашения об ассоциации с ЕС, Огрызко ответил: “Никак. Это не создает никаких правовых последствий. Это не мешает одно другому никоим образом”.

По словам Огрызко, Украина является наблюдателем в нескольких десятках разных международных структур, например, в Движении неприсоединения. “Вы что-то слышали, насколько Движение неприсоединения влияет на Украину в этом плане?”, - заметил он.

Комментируя предоставление Украине статуса наблюдателя в Таможенном союзе, Огрызко сказал, что “Украине предоставляется то, чего в действительности не существует фактически, потому что пока еще такого института нет”. “ Речь идет о продаже воздуха с обеих сторон”, - сказал Огрызко.

По его убеждению, это делается для того, чтобы спасти лицо России, “которая пыталась нас переломить через колено и заставить, но этого не получилось, и сейчас нужно срочно найти какую-то форму и сказать, что мы все равно постепенно за ухо тянем и, мол, дотянем”.

“В действительности это все ничего под собой реального не имеет”, - сказал Огрызко.