Суд снова запретил акцию возле «Межигорья»

Киевский окружной административный суд оперативно удовлетворил иск Новопетровского сельсовета и запретил активистам партии «Демократический Альянс» проводить «дорожный протест» с передачей требований Президенту Украины Виктору Януковичу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, акция должна была уже во второй раз состояться под резиденцией Януковича «Межигорья».

“Благодаря судьям право украинцев протестовать не распространяется на офис Президента в Межигорье. Решениями судов Янукович создает для себя комфортный режим, свободный от людей. Уверяю, что судебные решения Януковича от протестов не защитят” - подчеркнул председатель Киевской ячейки Демальянса Максим Панов.

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В апреле 2012 года суд уже запрещал мирный дорожный протест под «Межигорьем» - из-за угрозы наводнения. Максиму Панову, который приехал проверить наличие паводка, суд назначил 7 суток ареста. Позднее, за протест под «Межигорьем» на 5 суток был арестован председатель Демократического Альянса Василий Гацько.

В этот раз причиной запрета суд определил то, что ”Вышгородское райотделение милиции возражает против проведения акции” и опасения сельсовета, что “дорожный протест представляет реальную угрозу безопасности граждан”.

В апреле «Демократический Альянс» обнародовал перечень требований к власти относительно состояния украинский дорог. Активисты партии, среди прочего, требовали обеспечить приведение дорожного покрытия в соответствие с эксплуатационными требованиями; обеспечить необходимое финансирование реконструкции, ремонта и содержания улиц и дорог в пределах города в соответствии со строительными нормами и государственными стандартами и безотлагательно ввести процедуры общественного контроля за осуществлением ремонта и содержанием улиц и дорог в столице; обеспечить безотлагательное проведение независимой экспертизы качества и соответствия государственным стандартам ремонтных работ на дорогах.