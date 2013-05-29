Активисты КУПР отделили «Межигорье» от Украины (фото)

00:05, 29 мая 2013
Разное
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Активисты организации "Коалиция участников Помаранчевой революции" (КУПР) примерно на расстоянии полукилометра от резиденции Виктора Януковича установили пограничный столб сине-белого цвета, означающий разграничение демократической Украины от его места пребывания.

Активисты КУПРа устанавливают пограничный столб неподалеку резиденции Януковича «Межигорье», 28 мая 2013 г.

Как передает корреспондент УНИАН, десятерых активистов КУПРа сотрудники правоохранительных органов остановили в поселке Новопетровцы Вышгородского района Киевской области, примерно на расстоянии 500 метров от ворот, ведущих на территорию резиденции, объяснив это тем, что дальше начинается охранная зона. Однако какие-либо знаки, указывающие на это, нигде не установлены, а граждане свободно передвигаются по тротуарам и дороге.

Как сообщил в комментарии журналистам лидер КУПРа Сергей Мельниченко, активисты решили установить так называемый “пограничный столб” именно сегодня, когда в Украине отмечается День пограничника.

“Сегодня День пограничника, утвержденный указом Президента Украины. Именно в этот день мы намерены провести своеобразную демаркационную черту между демократической Украиной и автономной республикой Межгорья, поскольку все понимают, что эта частная собственность, которая когда-то была государственной, сейчас является резиденцией Президента, какой попирает нашу нацию, — он делает вид, что руководит страной, а в действительности руководит “Семьей”, - сказал Мельниченко.

По его словам, резиденция «Межигорье» является своеобразным анклавом наподобие Ватикана в Италии, но по площади значительно больше него.

Кроме того, Мельниченко отметил, что представители КУПРа намерены после установки деревянного столба обратиться в соответствующие органы, чтобы они внесли в топографические карты соответствующую границу.

Вместе с тем во время проведения акции работники милиции не давали возможности активистам пройти дальше в направлении резиденции и предупредили их, что вынуждены будут составить протокол о совершении административного правонарушения за несанкционированное проведение массового мероприятия, а также за установку столба без разрешений.

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