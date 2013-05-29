Активисты КУПР отделили «Межигорье» от Украины (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, десятерых активистов КУПРа сотрудники правоохранительных органов остановили в поселке Новопетровцы Вышгородского района Киевской области, примерно на расстоянии 500 метров от ворот, ведущих на территорию резиденции, объяснив это тем, что дальше начинается охранная зона. Однако какие-либо знаки, указывающие на это, нигде не установлены, а граждане свободно передвигаются по тротуарам и дороге.

Как сообщил в комментарии журналистам лидер КУПРа Сергей Мельниченко, активисты решили установить так называемый “пограничный столб” именно сегодня, когда в Украине отмечается День пограничника.

“Сегодня День пограничника, утвержденный указом Президента Украины. Именно в этот день мы намерены провести своеобразную демаркационную черту между демократической Украиной и автономной республикой Межгорья, поскольку все понимают, что эта частная собственность, которая когда-то была государственной, сейчас является резиденцией Президента, какой попирает нашу нацию, — он делает вид, что руководит страной, а в действительности руководит “Семьей”, - сказал Мельниченко.

По его словам, резиденция «Межигорье» является своеобразным анклавом наподобие Ватикана в Италии, но по площади значительно больше него.

Кроме того, Мельниченко отметил, что представители КУПРа намерены после установки деревянного столба обратиться в соответствующие органы, чтобы они внесли в топографические карты соответствующую границу.

Вместе с тем во время проведения акции работники милиции не давали возможности активистам пройти дальше в направлении резиденции и предупредили их, что вынуждены будут составить протокол о совершении административного правонарушения за несанкционированное проведение массового мероприятия, а также за установку столба без разрешений.