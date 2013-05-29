Муж Тимошенко утверждает, что Мельниченко «лег» под Кузьмина

Получивший политическое убежище в Чехии муж экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Александр утверждает, что бывший майор госохраны Николай Мельниченко предлагал ему обвинить в убийстве депутата Евгения Щербаня Президента Украины Виктора Януковича.

Об этом Тимошенко рассказал в интервью изданию Forbes.

По словам Тимошенко, он виделся с Мельниченко один раз в жизни. Встретились они в Праге и, как отметил Тимошенко, Мельниченко предложил ему свои услуги за вознаграждение. «Сказал, будто у него на пленках что-то есть о якобы причастности «Януковича и Ко» к убийству Щербаня. Я уважаю себя и репутацию честных людей. Мельниченко – человек без чести и совести», – сказал Тимошенко. Он также уверен, что сейчас «майор полностью лег под «проффессора юридических наук» Кузьмина со всеми вытекающими для него лично и, к сожалению, для многих других последствиями».

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Тимошенко отметил, что был лично знаком с погибшим Щербанем: «У нас были простые человеческие отношения. Часто говорили о работе, жизни, интересах. Мы (вместе с Юлией Тимошенко) несколько раз приезжали в Донецк по приглашению Евгения как друзья на разные мероприятия. Иногда говорили откровенно о разных проблемах». Он также добавил, что у Щербаня были «беспрецедентные меры личной безопасности, бизнеса, семьи», что Тимошенко очень удивляло.

Муж экс-премьера подчеркнул, что никаких конфликтов у его жены с Евгением Щербанем не было: «Все деловые вопросы решались путем конструктивных переговоров и делового сотрудничества. Как бизнес-партнеры».

Как сообщал УНИАН, 28 мая в интервью украинским СМИ первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин отметил, что Мельниченко предлагали стать участником провокации против Януковича с целью обвинить его в убийстве Щербаня. «Ему предлагали стать участником фальсификаций пленок записей, подтверждающих эту версию. За это ему предлагали деньги. Мельниченко сделал официальное заявление по этому поводу» - сообщил Кузьмин и добавил, что заявление принято и по нему проводится проверка.