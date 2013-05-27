Главное за день: обзор топ-новостей

Три четверти украинцев работают в условиях нарушения трудовых прав - исследование

Часто работодатель нарушает право на отпуск (43% респондентов), на достойную оплату труда (42%) и компенсацию в случае увольнения (37%). Четвертая часть респондентов пожаловались на проблемы с обеспечением дополнительных благ для сотрудников (питание, мобильная связь), материальных компенсаций в случае болезни или частичной потери трудоспособности (24%), около 25% - на нарушение права на повышение трудовой квалификации и профессиональное обучение.

Борьба за туристов в Украине превращается в конкурентную «войну» (видео)

В ассоциации туроператоров говорят, что конкуренция в этом году безумно повысилась. Потому что украинский турист обеднел. Поэтому если компания предлагает дешевые туры, то начинается откровенный демпинг, чтобы перед началом сезона компании-конкуренты могли заработать хоть что-то.

Кабмин уже знает, сколько стоит украинская ГТС

Компания Baker Tilly провела оценки газотранспортной системы, но ее результат будет озвучен после реформирования НАК «Нафтогаз Украины».

РФ, Казахстан и Беларусь согласовали предоставление Украине статуса наблюдателя в ЕЭС - Мунтиян

Правительства России, Казахстана и Беларуси согласовали меморандум о предоставлении Украине статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе трех стран с момента его создания - с 1 января 2015.

Кузьмин: Доказательств достаточно, чтобы обвинить Тимошенко в убийстве

У Кузьмина показания Кириченко не вызывают сомнений и он исключает возможность влияния или давления на него со стороны украинских правоохранительных органов. Батькивщина опровергает слова Кузьмина. «В издании «Форбс Украина» вышло очередное лживое интервью первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина. Его слова не имеют ничего общего с законностью...», - говорится в заявлении партии. Тот же Кузьмин отметил, что Генпрокуратура проверяет версию причастности Кучмы к убийству Щербаня.

Журналисты не без боя установили свою палатку возле МВД (фото)

Сотрудники милиции препятствовали представителям журналистского движения "Стоп цензуре!" устанавливать возле здания Министерства внутренних дел Украины палатки, которая должна стать информационным центром и напоминать правоохранителям об их обязанности расследовать обстоятельства нападения на работников СМИ в Киеве 18 мая.

Украина ведет переговоры с МВФ об очередном кредите

Об этом на брифинге сообщил министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов. "Дискуссия и обмен расчетами макроэкономических показателей продолжается. Итак работа продолжается», - сказал Прасолов.

Избиение журналистов: Милиция допросила почти 200 человек

На сегодня милиция допросила уже более 180 человек, в том числе сотрудников правоохранительных органов, журналистов и других присутствующих на массовых акциях 18 мая по делу об избиении работников СМИ Ольги Сницарчук и Владислава Соделя.

Источник: Сын Мустафы Джемилева случайно убил человека

Сын лидера меджлиса крымскотатарского народа, депутата Верховной Рады Украины Мустафы Джемилева - Хайсер - по неосторожности застрелил человека.