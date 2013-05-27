Борьба за туристов в Украине превращается в конкурентную «войну» (видео)

Расслабляться украинским туристам не советуют. О ловушках и опасностях летнего сезона говорится в сюжете ТСН.

В ассоциации туроператоров говорят, что конкуренция в этом году безумно повысилась. Потому что украинский турист - обеднел. Поэтому если компания предлагает дешевые туры, то начинается откровенный демпинг, чтобы перед началом сезона компании-конкуренты могли заработать хоть что-то. Они демпингуют и предлагают очень дешевый отдых и этим подвергают риску туриста. А некоторые, чтобы заработать на захудалом украинском рынке поднимают цены - на примере дорогих туров это особенно заметно.

Конкурентная борьба на рынке обостряется. Начало прошлой недели взорвалось новостью о банкротстве крупного туроператора. Около трех тысяч человек, по информации нескольких изданий, потеряли деньги и не полетели на отдых. Еще полторы тысячи - остались разбросанными по всему миру. Однако информация о банкротстве не подтвердилась. Генеральный директор этого туроператора говорит, что их просто хотели уничтожить. Неизвестные взломали защиту серверов компании и исчезли все базы данных.

В то же время, пока серверы компании пустели, на нескольких крупных информационных ресурсах появилась новость о том, что компания - на грани банкротства, ее долги достигают 10 миллионов. Таким образом злоумышленники хотели захватить рынок этой компании.

В случае неожиданного банкротства туристической компании, людям пришлось бы просто ночевать в аэропорту и возвращаться домой за свой счет. Украина - единственная в Европе страна, где туриста не страхуют от риска банкротства туроператора. Переговоры относительно обязательного страхования продолжаются уже довольно давно. Результата - нет.

Перестраховываться туристам сейчас предлагают самостоятельно. Советуют еще дома убеждаться, что денег, которые они берут с собой, хватит на билет домой. Говорят, в Украине нет прецедентов возмещения туристам в судебном порядке их расходов после банкротства туроператора. Большинство обанкротившихся фирм сменили вывески и продолжают деятельность. Из трех сотен операторов, которые сейчас работают на украинском рынке, неоправданно рискуют, по оценке экспертов, как минимум несколько десятков. А нынешняя конкурентная война на уничтожение усиливает опасность для путешественников вдвое.