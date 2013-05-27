Генпрокуратура проверяет версию причастности Кучмы к убийству Щербаня

Об этом в интервью журналу «Форбс Украина» заявил первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин.

"Версия о причастности Кучмы к этому убийству следователем проверяется", - сказал он.

Отвечая на вопрос, допрашивался ли по данному делу бизнесмен Ринат Ахметов, Кузьмин сказал: "Ринат Ахметов по делу Щербаня допрашивался неоднократно. У нас есть несколько протоколов его допросов".

Как сообщал УНИАН, 2 февраля 2013 года Кучма высказал мнение, что Тимошенко не причастна к убийству Щербаня.

25 марта бизнес-партнер и друг Щербаня Юрий Дедух заявил, что это убийство Щербаня в первую очередь было выгодно Кучме и экс-премьеру Павлу Лазаренко.

11 апреля заместитель генерального прокурора Лилия Фролова сообщила, что Генеральная прокуратура допросила Кучму по делу об убийстве Щербаня.

Справка: Щербань был убит 3 ноября 1996 года в аэропорту Донецка.

17 апреля 2003 года Луганский апелляционный суд вынес приговор по уголовному делу, которое содержало более 20 эпизодов, в частности, убийство председателя НБУ Вадима Гетьмана и Щербаня. Обвиняемыми по делу признаны 8 человек. Трое из них получили пожизненное заключение. Другие были осуждены на срок от 11,5 до 15 лет лишения свободы.

18 января 2013 года генпрокурор Виктор Пшонка заявил, что Генпрокуратура Украины завершила расследование уголовного дела об убийстве народного депутата Щербаня, Тимошенко вручено извещение о подозрении ее в организации совместно с экс-премьером Лазаренко умышленного убийства из корыстных побуждений.

В рамках судебных следственных действий на стадии досудебного расследования дела об убийстве Щербаня были допрошены свидетели: Игорь Марьинков, Сергей Зайцев, Владимир Щербань, Александра Кужель, Сергей Тарута, Виталий Гайдук и Петр Кириченко.