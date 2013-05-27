Три четверти украинцев работают в условиях нарушения трудовых прав - исследование

Три четверти респондентов на рынке труда в Украине заявляют, что работодатели так или иначе нарушают их законные права.

Об этом говорится в результатах исследования Исследовательского центра компании HeadHunter (hh.ua) на украинском рынке труда, результаты которого предоставлены УНИАН.

«Нарушение трудовых прав работников – норма украинского рынка труда», - отмечается в сообщении. Три четверти респондентов заявили, что работодатели так или иначе нарушают их законные права. Лишь десятая часть опрошенных считает, что нет оснований жаловаться на руководство, еще 16% затруднились ответить на этот вопрос.

Зачастую работодатель нарушает права на отпуск (43% респондентов), на достойную оплату труда (42%) и компенсации в случае увольнения (37%). Четвертая часть респондентов пожаловались на проблемы с обеспечением дополнительных благ для сотрудников (питание, мобильная связь), материальных компенсаций в случае болезни или частичной потери трудоспособности (24%), около 25% – на нарушения права на повышение трудовой квалификации и профессиональное обучение.

В ходе опроса респонденты имели возможность сообщить о весомых нарушениях собственных трудовых прав. Почти 70% воспользовались случаем и пожаловались относительно разных аспектов невыполнение трудового законодательства. В частности, работников возмущает отношение к ним и незаконное поведение работодателя. Например, «начальник часто ругается матом», «нарушает культуру общения», недостойно относится. Работодатель «ставит нереальные сроки для выполнения задач», меняет условия труда, «пытается заставить работать в выходные дни». Работница «получила производственную травму, а через день вышла на работу, иначе ей бы грозило увольнение»; некоторых «заставляли приходить на работу с температурой и в праздничные дни». Еще один типичный показатель нарушения условий труда: «рабочее место не оборудовано согласно технике безопасности». Отдельные респонденты отмечали, что работодатель не оформляет их официально или незаконно увольняет.

Что касается оплаты труда, то здесь среди главных претензий респондентов: невыплата зарплаты (от нескольких месяцев до полугода) или «выплата зарплаты не в полном объеме без объяснений», задержки в выплате, «зарплата не индексировалась много лет», зарплата в конвертах, «необходимость выпрашивать зарплату», невыплата предназначенной премии и т. д. С этой проблемой связан вопрос продолжительности рабочего графика, сверхурочной неоплачиваемой работы (работа в праздничные дни, самовольное (со стороны работодателя) удлинение рабочего дня, «постоянные переработки», «11-часовой рабочий день за минимальную зарплату» и др.).

Еще один больной вопрос – право на отпуск. Работники отмечали, что их «не отпускают уже 2 года», лишают учебного отпуска, «дают отпуск только на 14 дней, вместо 24», происходит «принудительная компенсация отпуска деньгами». Отдельная больная тема для женщин – отпуск по уходу за ребенком/декретный отпуск. Одна из респонденток сообщила, что ее «хотели уволить на 5-м месяце беременности», причем у нее есть еще один ребенок в возрасте до 3 лет. (Напомним, что согласно отдельному разделу Кодекса законов о труде, работодатель не имеет права увольнять беременную женщину, если она сама не изъявит желание оставить компанию).

Но Украине массовые трудовые протесты пока не угрожают. Несмотря на частые случаи нарушения трудовых прав, респонденты не готовы активно их отстаивать. Лишь пятая часть из них пытаются это делать, обращается к работодателю или в профсоюз. Остальные – возмущаются, но действовать не решаются (27%), или просто спокойно относятся к незначительным нарушениям (26%). Часть офисных работников предпочитают скорее уволиться, если условия труда их не устраивают, чем устраивать бучу. А еще 18% опрошенных – скептики, которые не верят в результативность борьбы работников за свои права. При этом 78% респондентов признали, что хотя бы раз в жизни пытались отстаивать свои трудовые права. Чаще работники разговаривали с работодателем (42%), пытались объяснить, что их не устраивает. 30% советовались с коллегами и просили совета. А случаи обращения в суд или в профсоюз случались довольно редко (2%). Некоторые респонденты указали, что «ничего не делали, потому что боялись потерять работу».

Чаще всего (53%) индивидуальная борьба респондентов за их права терпела фиаско. 37% ответили, что их проблема – в процессе решения. Только десятой части удалось отстоять свои трудовые права или решить проблему.

Данные были получены в результате опроса, проходившего среди зарегистрированных пользователей сайта hh.ua в апреле 2013 года. В опросе участвовали 1234 респондентов, среди них 45% – мужчины и 55% – женщины в возрасте от 21 до 40 лет.

Справка УНИАН. Группа компаний HeadHunter - объединение онлайн-рекрутмента проектов восьми стран Северной и Восточной Европы. С 2000 года HeadHunter является одной из составляющих инфраструктуры рынка труда Украины, России, Казахстана и Белоруси. Ежемесячная аудитория сайта составляет более 600 тыс. посетителей.