РФ, Казахстан и Беларусь согласовали статус наблюдателя в ЕЭС для Украины – Мунтиян

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом правительственный уполномоченный Украины по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией, государствами-участниками СНГ, ЕврАзЭС и другими региональными объединениями Валерий Мунтиян сказал в ходе видеомоста Москва – Астана – Киев на тему: «Евразийская интеграция. Текущая повестка дня».

«Наш вариант меморандума согласован (с правительствами трех стран – УНИАН), иначе бы он не прошел Кабинет министров Украины. Могут быть какие-то технические отклонения, но решение остается за главами государств», - сказал Мунтиян, отвечая на вопрос УНИАН, согласован ли этот меморандум с правительствами стран-членов Таможенного союза.

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По его мнению, этот документ должен быть подписан главами государств в Астане 29 мая, также рассматривается возможность, что будет дано поручение подписать этот меморандум непосредственно главе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктору Христенко и премьер-министру Украины Николаю Азарову.

По словам Мунтияна, все расчеты показывают, что Украине нельзя выпасть из интеграционных процессов на постсоветском пространстве.

«То есть мы планируем с 1.01.2015 года быть наблюдателем в Евразийском экономическом союзе», - сказал он.

Мунтиян подчеркнул, что, согласно меморандума, Украина будет иметь возможность принимать участие в качестве приглашенной стороны в заседаниях на уровне глав государств, глав правительств, вице-премьер-министров, а также иметь своего представителя при ЕЭК.

При этом он отметил, что в Таможенном союзе быть наблюдателем невозможно, так как в этом объединении не предусмотрен такой статус, кроме того, ТС не является полноценным экономическим объединением, поэтому речь может идти о статусе наблюдателя в Евразийском экономическом союзе.

По словам Мунтияна, у Украины самый большой товарооборот со странами ТС – 38% товарооборота. «Понятно, что найти другие рынки будет очень сложно», - добавил он.

Мунтиян напомнил, что Украина на сегодняшний день является наблюдателями в ЕврАзЭс, а поскольку с конца 2014 года эта организация прекращает свое существование, то Украина может выпасть «из взаимоотношений с самым крупным внешнеторговым партнером».

«И для того чтобы этого не произошло, глава государства, правительство приняли решения и подготовили проект меморандума, чтобы Украине предоставили статус, чтобы она, как наблюдатель, принимала участие в подготовке документов и решений ЕЭС», - сообщил он.

«Таможенный союз - это хорошая машина на трех колесах, до первого поворота, не хватает четвертого», - сказал Мунтиян.

Как сообщал УНИАН. 29 мая в Астане Президент России Владимир Путин, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обсудят создание Евразийского экономического союза трех стран.

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Кабинет министров Украины 22 мая одобрил меморандум о предоставлении Украине статуса наблюдателя в Таможенном союзе. По мнению премьер-министра Николая Азарова, статус наблюдателя позволит Украине эффективно отстаивать свои интересы в Таможенном союзе.