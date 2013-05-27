Кабмин уже знает, сколько стоит украинская ГТС

Об этом в комментарии УНИАН сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

«Цифра есть. Закон примем и потом озвучим», - сказал Ставицкий.

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Как сообщал УНИАН, согласно законопроекту №2937 от 26 апреля 2013 года, предлагается внести соответствующие изменения в ряд законов Украины, в частности, о трубопроводном транспорте, и разрешить приватизацию «Нафтогаз Украины» и ее дочерних структур

Кроме того, предлагается разрешить аренду объектов магистрального трубопроводного транспорта.

В марте компания «Бейкер Тилли Украина ЭК» (Киев) стала победителем конкурса по оценке стоимости активов украинской газотранспортной системы (ГТС).

Компания провела оценку ГТС, включая подземные хранилища газа и объекты инфраструктуры, однако ее результаты пока не обнародованы.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов – 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов – 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1 449.