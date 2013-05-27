Сын Мустафы Джемилева случайно убил человека (обновлено)

Как сообщил УНИАН представитель регионального меджлиса, трагедия произошла сегодня, 27 мая, в Бахчисарае.

"Это несчастный случай. Они дружили, ходили в гости друг к другу. Погиб дальний родственник Ахтема Чийгоза - главы бахчисарайского меджлиса", - сказал собеседник агентства.

По его данным, на месте трагедии уже работают правоохранители.

Вместе с тем, милиция отказывается от комментариев.

"Увидели новость в интернете. Сейчас выясняем", - сказала УНИАН начальник пресс-службы крымского управления МВД Ольга Кондрашова.

В прокуратуре Крыма также ничего не комментируют.

"В любом случае, если что-то произошло, этим делом будет заниматься милиция. Вы туда звонили?", - сказала УНИАН пресс-секретарь надзорного ведомства Наталия Бояркина.

Позже официальный сайт меджлиса крымскотатарского народа сообщил, что несчастный случай произошел 27 мая 2013 в доме младшего сына Председателя Меджлиса около 15:30 в результате неосторожного обращения с зарегистрированным оружием.

В это время сам Мустафа Джемилев был в Симферополе, о трагедии ему сообщил по телефону старший сын Эльдар.

Председатель меджлиса, в свою очередь, сообщил в правоохранительные органы, которые выехали на место происшествия. Также он заявил, что со стороны его семьи и родных оказывается максимальное содействие в проведении следственных мероприятий и выразил надежду на то, что следствие будет вестись открыто и объективно.

Семья председателя Меджлиса крымскотатарского народа Мустафы Джемилева выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего Февзи Эдемова. "Наша семья скорбит и разделяет боль утраты с семьей погибшего Февзи Эдемова" - заявил Мустафа Джемилев.