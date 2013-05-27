Избиение журналистов: Милиция допросила почти 200 человек

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель начальника Главного следственного управления МВД Украины Олег Татаров сообщил журналистам возле МВД.

По его словам, также по делу об избиении журналистов проведено свыше 200 других процессуальных действий.

“Вы знаете о том, что одному из учасников было объявлено уведомление о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 296 ч.2 Уголовного кодекса Украины, — «Хулиганские действия, совершенные группой лиц», и ст.171 — «Препятствование профессиональной деятельности работника средства массовой информации». Лицу, которому объявлено о подозрении, судом избрана мера пресечения в виде залога — около 23 тыс. грн”, - сказал Татаров.

Кроме того, он сообщил, что среди прочего правоохранители проводят анализ видеозаписей событий 18 мая, переданных МВД от СМИ, и прибавил, что журналисты могут продолжать предоставлять подобные видеозаписи милиции.

“Есть информация, полезная для досудебного расследования”, - прибавил Татаров, говоря о проанализированных видеозаписях.

Справка: 18 мая в Киеве проходили акция оппозиции «Вставай, Украина!» и антифашистский марш, организованный Партией регионов.

Во время акции оппозиции произошли столкновения между сторонниками партии «Свобода» и молодчиками в спортивных костюмах.

У здания Главного управления МВД в Киеве на улице Владимирской молодчики спортивного телосложения избили журналистку «5 канала» Сницарчук и фотографа газеты «Коммерсантъ» Соделя, которые снимали драку.

Уголовное производство по факту нападения было открыто сначала по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение), а после акции журналистов - и по ст. 171 УКУ (препятствование журналистской деятельности). Начато досудебное расследование. В дальнейшем действия нападения были переквалифицированы в хулиганство.

21 мая милиция сообщила о задержании подозреваемого в избиении Сницарчук и Соделя во время массовой акции в Киеве 18 мая.

22 мая суд отпустил задержанного Вадима Титушко под залог, хотя глава МВД Виталий Захарченко заявлял, что милиция будет добиваться ареста подозреваемого.