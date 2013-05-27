«Батькивщина» обвиняет Кузьмина во лжи - «доказательств не существует в природе»

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы партии «Батькивщина».

«В издании «Форбс Украина» вышло очередное лживое интервью первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина. Его слова не имеют ничего общего с законностью», - говорится в заявлении.

В партии отмечают, что «более двух лет Ренат Кузьмин на ток-шоу и во время поездок за границу отмечал, что у него якобы есть «железобетонные доказательства» причастности Юлии Тимошенко к делу Щербаня, однако почему-то он не шел с ними в суд, а через два года устроил публичное политико-пропагандистское шоу по допросу свидетелей. Ренат Кузьмин привык распространять неправдивую информацию. 27 апреля Руслан Щербань сказал, что не знает, кто заказал убийство его отца, а Ренат Кузмин в своих интервью, ссылаясь на Руслана Щербаня, говорит, что речь шла о Лазаренко и Тимошенко».

В «Батькивщини» отметили, что «все свидетели, вызванные ГПУ, во время допросов сознались, что у них нет доказательств причастности Юлии Тимошенко к «делу Щербаня», а их голословные и неправдивые предположения построены на словах людей, умерших 15 лет назад, и чьи слова нельзя проверить».

«Ренат Кузьмин заявляет, что Петру Кириченко можно верить, поскольку десять лет назад ему поверил американский суд, однако в 2001 году те же правоохранительные органы США допрашивали Кириченко, и он рассказал лишь о собственном общем бизнесе с Мильченко, и о том, что он перечислил деньги на совместную инвестиционную деятельность. Фамилию Юлии Тимошенко Кириченко «вспомнил» лишь под давлением ГПУ, когда решалась судьба его онкобольной супруги Изабеллы Кириченко, которую держали в Лукьяновском СИЗО. Против него с женой были открыты уголовные дела, а имущество и многомиллионные счета находились под арестом. Однако даже этот, зависимый от ГПУ свидетель, вынужден был заявить, что у него нет доказательств причастности Юлии Тимошенко к «делу Щербаня», - говорится в заявлении.

В пресс-службе также напомнили, что свидетели, которых вызывала защита, полностью опровергли тезисы обвинения, сообщили об отсутствии конфликта между корпорациями «Единые энергетические системы Украины» и «Индустриальный союз Донбасса», а также о том, что никакой выгоды от трагической гибели Щербаня ЕЭСУ не могли получить, и не получили.

«Выгоду получили те, кто стал владельцем бизнеса Евгения Щербаня, и получил политические дивиденды от его гибели», - отметили в «Батькивщине».

«Ренат Кузьмин может сотню раз называть белое черным, но от этого цвет не изменится. Так и со сфабрикованными против Юлии Тимошенко делами - он может миллион раз говорить, что она якобы к чему-то причастна, однако от этих заявлений доказательства не появятся, потому что их в природе не существует», - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, в интервью журналу "Форбс Украина" Кузьмин заявил, что совокупность собранных следствием доказательств позволяет Генеральной прокуратуре Украины обвинить Тимошенко в убийстве Щербаня и передать дело в суд.

Справка УНИАН. 18 января 2013 генпрокурор Виктор Пшонка заявил, что Генпрокуратура Украины завершила расследование уголовного дела об убийстве в 1996 году народного депутата Щербаня, Тимошенко вручено сообщение о подозрении ее в организации совместно с экс-премьером Павлом Лазаренко умышленного убийства по корыстным мотивам.

В рамках судебных следственных действий на стадии досудебного расследования дела об убийстве Щербаня были допрошены свидетели: Игорь Марьинков, Сергей Зайцев, Владимир Щербань, Александра Кужель, Сергей Тарута, Виталий Гайдук и Петр Кириченко.