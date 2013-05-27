Свобода предлагает указывать национальность в паспорте по желанию

Об этом сообщается на сайте парламента.

В то же время текст соответствующего законопроекта № 2127а пока отсутствует на сайте ВР.

Вместе с тем, на сайте «Свободы» отмечается, что законопроект, по словам его авторов, призван усовершенствовать законодательство относительно обеспечения прав национальных меньшинств по нескольким ключевым направлениям: законодательное определение критериев предоставления государственной поддержки национальным меньшинствам; формирование правовых принципов самоуправления национальных меньшинств и механизмов их практического участия в самоуправлении на территориях компактного проживания; повышение эффективности использования направленных на поддержку национальных меньшинств средств, в частности привлечение представителей нацменьшинств к определению объемов, распределению и контролю за использованием этих средств.

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Кошулинский отметил, что «действующий закон является в значительной мере декларативным», поэтому есть необходимость в принятии новой редакции Закона "О национальных меньшинствах".

«Он не содержит четких критериев определения национальных меньшинств, не определяет механизмов представительства национальных меньшинств в местном самоуправлении, их участия в управлении на территориях компактного проживания, а также в определении объемов, распределении и контроле использования соответствующих средств государственного бюджета», - сказал он, комментируя действующий закон.

Также Кошулинский отметил, что ключевым новшеством предложенной редакции закона является предвидение правового механизма создания органов самоуправления национальных меньшинств. Законопроект определяет порядок их образования, полномочий и дополнительные требования относительно обеспечения прав национальных меньшинств на подчиненных органам их самоуправления территориях.

Кроме того, этот документ предусматривает предоставление гражданам Украины возможности указывать свою национальность в паспорте и свидетельствах об актах гражданского состояния. Также предложено внести изменения в Закон Украины "О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей", согласно которым кандидат в автобиографии и других сведениях может отметить информацию о своей национальности.

Кошулинский также отметил, что законопроект вводит определение "национальное меньшинство" в соответствии с принципом "исторической временной квоты" пребывания соответствующего народа на территории страны. "Такой принцип используется во многих европейских странах. Законопроект предусматривает, что национальным меньшинством являются граждане Украины - представители народа, национальной группы, которые проживают на территории Украины по меньшей мере с 22 января 1918 года – времени провозглашения Украинской Народной Республики независимым государством", – отметил «свободовец».