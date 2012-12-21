Парламенту предложили вернуть в документы графу «национальность»

Автором соответствующей инициативы является народный депутат Олег Канивец ("Батькивщина").

В частности, законопроект предполагает указание национальности в свидетельстве о рождении ребенка. После этого будет внесен законопроект о возвращении графы "национальность" в паспорт, обещают в оппозиции, пишет "Коммерсант-Украина".

Представители парламентского большинства не исключают, что поддержат эти инициативы, отмечает издание.

"Своим законопроектом я предлагаю внести изменения в Семейный кодекс, чтобы родители могли добровольно указывать национальность в свидетельстве о рождении ребенка. Такой подход - общепринятая европейская практика", - сказал автор зарегистрированного законопроекта №1133 О.Канивец.

Он добавил, что данный документ - не единственная его подобная инициатива. "Следующий законопроект, который я планирую подать, о том, чтобы вернуть графу "национальность" в паспорт. Для того, чтобы его подготовить, мне необходимо три-четыре дня", - сказал депутат.

Графа "национальность" содержалась в паспортах советского образца и была отменена в 1996 году при переходе на паспорта независимой Украины. В утвержденной форме свидетельства о рождении, выдаваемом во времена СССР, национальность ребенка не указывалась.

Указание национальности в паспорте гражданина Украины отсутствовало среди предвыборных обещаний "Батькивщины". Эта инициатива содержится в предвыборной программе их соратников по оппозиции - партии "Свобода".

"Я прошел в парламент по мажоритарному округу (№162, Львовская область), и это пункты моей избирательной программы, я обещал избирателям выполнить их», - пояснил О.Канивец, назвав шансы на прохождение его инициатив в парламенте "высокими".

«Указание национальности будет добровольным! Надеюсь, что эти законопроекты поддержат коллеги из оппозиции, а возможно, и Партии регионов, а вот насчет коммунистов я не уверен", - добавил он.

В самой "Свободе" предложенную инициативу поддерживают частично и обещают на следующей неделе подать в ВР свой пакет аналогичных законопроектов.

"Графа "национальность" должна фигурировать только в паспорте, а в свидетельстве о рождении ребенка следует указывать национальность его отца и матери, как это было раньше", - заявил заместитель главы парламентской фракции "Свобода" Андрей Мохнык.

Мнения парламентского большинства разделились. "В Советском Союзе идентификация по национальному признаку часто была ограничительным фактором в карьере и других сферах. В удостоверениях личности большинства европейских стран указывается только гражданство, а не этническое происхождение, не думаю, что возвращение "пятой графы" так важно", - пояснил народный депутат Олег Зарубинский (Партия регионов). А вот в Компартии не исключают своего участия в голосовании за подобные законопроекты.

"Это возвращение к советскому опыту! В оппозиции, конечно, соревнуются в том, кто из них более национально ориентирован, но думаю, что как украинцы, так и представители национальных меньшинств хотели бы указывать национальность в документах — это сохранение их национальной самоидентификации", - отметил народный депутат