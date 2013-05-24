Герман пристыдила Яценюка за жевательную резинку в Раде
13:26, 24 мая 2013Политика
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Народный депутат (Партия регионов) Анна Герман сделала публичное замечание председателю фракции «Батькивщина» Арсению Яценюку за жевание резинки во время выступлений в Верховной Раде.
Яценюка пристыдили за жевачку
По ее мнению, это унизительно, сообщает НБН.
«Г-н Рыбак, у меня к вам очень деликатная просьба, вы бы не могли попросить Арсения Яценюка выбрасывать жвачку перед выступлением, потому что это унизительно», – сказала г-жа Герман.
Отметим, на обсуждении в парламенте проекта постановления о проведении парламентских слушаний о последствиях пенсионной реформы Арсений Яценюк во время своего выступления в адрес главы КПУ Петра Симоненко жевал жевательную резинку.
Стоит отметить, что нардепы не смогли набрать необходимое количество голосов за проект постановления о проведении парламентских слушаний о пенсионной реформе.
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