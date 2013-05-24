26-29 мая выставка-ярмарка "Сезон ВЕСНА-ЛЕТО" в Киевском Дворце Спорта
Лето пришло, как всегда, неожиданно. Желание одеться модно, ярко, элегантно или спортивно непременно приведет Вас во Дворец Спорта на большую выставку-продажу товаров легкой промышленности "Сезон ВЕСНА-ЛЕТО". Выставка начинает свою работу в воскресенье, что удобно для постоянных посетителей и ценителей выставок-продаж, и работает с 26 по 29 мая.
Выставки-ярмарки в Киевском Дворце Спорта уже давно популярны среди покупателей.
Ассортимент представленных на ярмарке товаров порадует своим разнообразием:
мужская, женская и детская одежда;
сезонная обувь;
недорогие и изысканные мужские и женские летние костюмы;
детская одежда и обувь;
кожгалантерея (сумки, ремни, кошельки и так далее)
летние головные уборы;
трикотаж;
купальники;
постельное белье, домашний текстиль;
парфюмерия;
косметика;
бижутерия;
огромное количество разнообразных мелочей.
Женщины, которые отдают предпочтение изделиям из натуральных тканей, не останутся равнодушны к качеству и ассортименту одежды из Индии, Турции и от украинских производителей. Создать комплект не составит труда, дополнив выбранное платье или костюм, ярким шарфом и сумкой.
Не забыты на выставке и мужчины: классические костюмы, огромный выбор рубашек, галстуков, трикотажа, носков, спортивной одежды украинского, польского, турецкого производства.
На выставке-ярмарке представлен большой выбор сезонной обуви - новинки летних коллекций.
Особенной популярностью пользуется недорогой детский трикотаж украинского производства.
Перечислить ассортимент изделий, представленных на выставке-ярмарке, просто невозможно. И это гарантирует, что каждый посетитель найдет здесь для себя что-то необходимое. Приходите на ярмарку и удостоверитесь в этом сами.
Выставка работает с 11.00 до 19.00. Вход свободный.
Детальная информация по телефонам: (044) 237-17-82, (096) 506-83-34, (093) 904-10-11