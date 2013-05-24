26-29 мая выставка-ярмарка "Сезон ВЕСНА-ЛЕТО" в Киевском Дворце Спорта

Лето пришло, как всегда, неожиданно. Желание одеться модно, ярко, элегантно или спортивно непременно приведет Вас во Дворец Спорта на большую выставку-продажу товаров легкой промышленности "Сезон ВЕСНА-ЛЕТО". Выставка начинает свою работу в воскресенье, что удобно для постоянных посетителей и ценителей выставок-продаж, и работает с 26 по 29 мая.

Выставки-ярмарки в Киевском Дворце Спорта уже давно популярны среди покупателей.

Ассортимент представленных на ярмарке товаров порадует своим разнообразием:

мужская, женская и детская одежда;

сезонная обувь;

недорогие и изысканные мужские и женские летние костюмы;

детская одежда и обувь;

кожгалантерея (сумки, ремни, кошельки и так далее)

летние головные уборы;

трикотаж;

купальники;

постельное белье, домашний текстиль;

парфюмерия;

косметика;

бижутерия;

огромное количество разнообразных мелочей.

Женщины, которые отдают предпочтение изделиям из натуральных тканей, не останутся равнодушны к качеству и ассортименту одежды из Индии, Турции и от украинских производителей. Создать комплект не составит труда, дополнив выбранное платье или костюм, ярким шарфом и сумкой.

Не забыты на выставке и мужчины: классические костюмы, огромный выбор рубашек, галстуков, трикотажа, носков, спортивной одежды украинского, польского, турецкого производства.

На выставке-ярмарке представлен большой выбор сезонной обуви - новинки летних коллекций.

Особенной популярностью пользуется недорогой детский трикотаж украинского производства.

Перечислить ассортимент изделий, представленных на выставке-ярмарке, просто невозможно. И это гарантирует, что каждый посетитель найдет здесь для себя что-то необходимое. Приходите на ярмарку и удостоверитесь в этом сами.

Выставка работает с 11.00 до 19.00. Вход свободный.

Детальная информация по телефонам: (044) 237-17-82, (096) 506-83-34, (093) 904-10-11

http://expo-modul.com/archives/837