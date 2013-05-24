Пятый день беспорядков в Швеции: подожжены две школы и девять автомобилей

Действующие в восточных и южных пригородах шведской столицы погромщики в ходе пятого подряд дня беспорядков устроили поджоги в двух школах, полицейском участке, а также сожгли не менее девяти автомобилей, передает в пятницу РИА Новости по информации Франс Пресс со ссылкой на противопожарную службу города.

По информации пожарной охраны, поджог первой школы произошел в районе Тенста (Tensta), но был очень быстро ликвидирован. После этого неизвестные подожгли школу подготовки медсестер в районе Чиста (Kista). Об ущербе, причиненном заданию, пока не сообщается. Помимо этого незначительный ущерб от огня получило отделение полиции в районе Эльвшо (Aelvsjoe).

Полиция арестовала восемь наиболее активных участников беспорядков. Информации о пострадавших не поступало.

Беспорядки начались в воскресенье вечером. Около 60 молодых людей поджигали машины, бросали камни в полицейских. В ночь на вторник в беспорядках в западном микрорайоне Хюсбю участвовали уже около 100 человек. По сообщениям СМИ, поводом для выступлений молодежи стал инцидент недельной давности, когда полиция застрелила вооруженного мачете 69-летнего мужчину. Участники акций обвиняют полицейских в чрезмерной жестокости и требуют независимого расследования гибели мужчины.

Из 12 тысяч жителей района Хюсбю 80% составляют мигранты, всего мигранты составляют около 15% населения Швеции.

По сообщениям газеты "Свенска дагбладет", один из полицейских, в которого бросали камни, обратился к зачинщикам беспорядков через свою страницу в Facebook. Он, в частности, написал: "Я на месте, если твоему папе нужна помощь, когда он столкнулся с автомобилем, я помогаю твоей сестре, когда начинается пожар на кухне, я приезжаю, когда ты идешь по льду в солнечный мартовский день. Зачем ты так поступаешь по отношению ко мне?". Этот текст в социальной сети читали и рекомендовали другим около 12 тысяч раз.