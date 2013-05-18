Участники антифашистского марша приняли резолюцию

Сегодня, 18 мая, на Европейской площади участники Всеукраинского антифашистского марша «В Европу – без фашистов!» приняли резолюцию, сообщает пресс-служба ПР.

В резолюции провозглашается "категорический протест против деструктивных и провокационных действий радикальных политических сил, которые в своей деятельности исповедуют принципы нацистской идеологии, способствуют разжиганию межнациональной и межконфессиональной вражды в Украине".

Цель принявших резолюцию – обратить внимание международной общественности на ту опасность, которую несет с собой возрождение фашизма.

"Мы не имеем права оставлять без должного реагирования подстрекательские действия и заявления радикальных националистов, давать им возможность безнаказанно продолжать свою антигуманную деятельность", - говорится в резолюции.

Участники резолюции призывают граждан быть бдительными и не поддаваться на провокации националистов, а лидеров оппозиции – "определиться, что они поддерживают на самом деле: принципы демократии, на которых построена современная Европа, или пещерную идеологию фашизма?".

Также участники митинга призвали европейское сообщество "осудить действия тех политических сил, которые способствуют возрождению нацизма в Украине".