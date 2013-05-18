Яценюк анонсировал дату следующей акции «Вставай, Украина!»

14:44, 18 мая 2013
Политика
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Председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк заявляет, что следующая акция протеста оппозиции «Вставай, Украина!» состоится в День Независимости 24 августа.

Яценюк заявляет, что следующая акция оппозиции «Вставай, Украина» состоится в День Независимости

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая на митинге сторонников оппозиции на Софийской площади в Киеве в рамках акции «Вставай, Украина!»

По его словам, сегодняшняя акция является лишь началом акций оппозиции, которые закончатся только после инаугурации нового Президента.

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