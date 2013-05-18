Яценюк анонсировал дату следующей акции «Вставай, Украина!»
14:44, 18 мая 2013Политика
5962
Председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк заявляет, что следующая акция протеста оппозиции «Вставай, Украина!» состоится в День Независимости 24 августа.
Яценюк заявляет, что следующая акция оппозиции «Вставай, Украина» состоится в День Независимости
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая на митинге сторонников оппозиции на Софийской площади в Киеве в рамках акции «Вставай, Украина!»
По его словам, сегодняшняя акция является лишь началом акций оппозиции, которые закончатся только после инаугурации нового Президента.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter