Яценюк анонсировал дату следующей акции «Вставай, Украина!»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая на митинге сторонников оппозиции на Софийской площади в Киеве в рамках акции «Вставай, Украина!»

По его словам, сегодняшняя акция является лишь началом акций оппозиции, которые закончатся только после инаугурации нового Президента.