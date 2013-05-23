«Свобода» выдвигает свою кандидатуру в Высший совет юстиции
00:35, 23 мая 2013Политика
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Фракция ВО «Свобода» выдвигает кандидатуру народного депутата, первого заместителя председателя Комитета ВР по вопросам верховенства права и правосудия Олега Махницкого на должность члена Высшего совета юстиции.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода», по словам лидера партии Олега Тягнибока, все необходимые документы находятся у председателя Верховной Рады.
Такое решение было единогласно принято на заседании фракции.
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