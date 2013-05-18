В сторону Софийской площади бегут около сотни бойцов спецназа

Как передает корреспондент УНИАН, около 30 человек криминальной внешности отделились от антифашистского митинга, бросив партийную символику Партии регионов, поднялись по улице Трехсвятительской, пройдя по Михайловской площади, повернули на Большую Житомирскую и совершили нападение на представителей “Свободы”, бросив сначала в «свободовцев» пластиковые и стеклянные бутылки, которые они принесли с собой в большом количестве.

Сторонники «Свободы» стали бросать эти бутылки обратно. Около 3 минут столкновение пытались прекратить сотрудники патрульно-постовой службы, после чего на помощь было вызвано спецподразделение “Беркут”.

Пока противостояние продолжается. К месту инцидента подтягиваются спецподразделения “Беркута”.