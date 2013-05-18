МВД вывело на охрану акций протеста 4 тысячи правоохранителей

Как сообщили УНИАН в управлении связей с общественностью МВД Украины, по данным Министерства внутренних дел Украины, по состоянию на 10.30 утра в Киев на акцию оппозиционных сил, которая будет проходить на Софийской площади, прибыло около 2,3 тыс. человек.

По данным Министерства внутренних дел Украины, по состоянию на 11.30 утра на Европейской площади в Киеве формируется колонна участников акции оппозиционных сил численностью 4 тыс. человек, которая в дальнейшем будет двигаться к Софийской площади.

В то же время, в районе Парка Славы и Музея ВОВ сформировалась колонна участников организованной Партией регионов акции «В Европу – без фашистов» численностью 43 тысячи человек, которая направляется к Европейской площади.

В настоящее время нарушений общественного порядка не зафиксировано. 4 тысячи правоохранителей обеспечивают безопасность граждан во время вышеупомянутых мероприятий в столице.