Рыбак замерял уровень шума в Раде

Об этом в интервью журналистам сообщил председатель Верховной Рады Владимир Рыбак, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН по поводу того, есть ли уже результаты измерения шума в сессионном зале.

“Есть такие результаты. В зале практически где-то в два раза шум превышает допустимые нормы”, - сказал спикер.

Он отметил, что во время встречи с руководителями фракций показал им результаты этих исследований.

“Я не раз уже просил депутатов, руководителей фракций обеспечить спокойствие в сессионном зале”, - добавил Рыбак.

Он заметил, что часто сам не слышит, какие предложения вносят народные депутаты.

По словам Рыбака, он попросил депутатов, чтобы они не шумели в зале, и члены фракций Партии регионов и КПУ больше не кричат.

В то же время спикер напомнил, что депутаты от ВО “Свобода” продолжают кричать, и при этом «идеологически говорят, что мы настаиваем, чтобы разговаривали депутаты на украинском языке».

Он отметил, что в принципе это невозможно, потому что “за один день или за один месяц - нужно время”. Председатель ВР заметил, что ряд депутатов “представляют русскоязычные регионы, и они не очень хотят переходить, но есть Конституция, где записано, что государственный язык - украинский”.

“Но для этого должно быть время”, - сказал Рыбак.

В то же время он подчеркнул, что нередко депутаты от Партии регионов и КПУ из-за давления со стороны фракции “Свободы” «принципиально переходят на русский язык, даже те, которые знают и могут разговаривать на украинском».

«Это уже политика, это уже отстаивание интересов своих избирателей», - убежден спикер.

При этом он отметил, что ему также непросто был полгода назад полностью перейти на украинский язык, поскольку он “является человеком русскоязычным”.

“Но я работаю над собой”, - добавил Рыбак.

Председатель ВР заметил, что у него “еще есть ошибки, но, я думаю, пройдет время и благодаря практике все эти вопросы можно будет решить”.

Как известно, в сессионном зале ВР во время выступлений депутатов на русском языке члены фракции «Свобода» скандировали: «Украинский!».

В то же время, когда выступали депутаты от фракции «Свобода» «регионалы» и коммунисты скандировали: «фашисты!»

На этой неделе депутаты от ПР и КПУ больше не скандируют, а депутаты от «Свободы» продолжают возгласами требовать от депутатов выступать на украинском языке.