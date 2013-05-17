Социал-патриотическая ассамблея славян завтра проведет марш по улицам Киева

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель этой политической силы Эдуард Коваленко.

По его словам, партия начинает мобилизацию украинского народа для спасения страны, и уже 18 мая приглашает всех присоединиться к маршу партии, который начнется в Киеве на Арсенальной площади в 12.00.

Участники марша колонной отправятся по улицы Грушевского к Европейской площади, где проведут митинг. При этом Коваленко заметил, что их не остановит тот факт, что на улице Грушевского идут ремонтные работы. ”Будем идти, пробираться через буераки... борьба за свободу и за справедливость - она проходит через окопы... возьмем по пути технику, я думаю, там есть и лопаты, и ломы, и будем драться за свободу... Но если без юмора, то обойдем через парк, по тротуарам”, - сказал политик.

Он прогнозирует, что участниками марша станут приблизительно 10 тысяч человек.

Коваленко заметил, что не понимает лидеров, которые либо едут в Москву, либо перед каждой акцией бегают в Посольства США или ЕС.

”Украина большое, богатое и независимое государство, второе по территории после Франции в Европе и пятое по населению. Об Украине писал Геродот, когда еще не было ни Великобритании, ни Франции, ни Германии, ни России”, - отметил он.

По его мнению, каждый лидер, большой или маленький, если он патриот Украины, должен с достоинством представлять себя как в стране, так и на международной арене.