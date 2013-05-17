Против идеи Кабмина разрешить продажу оружия выступили сами регионалы

Об этом в эфире «5 канала» заявил народный депутат от Партии регионов Владислав Лукьянов.

«Когда стало известно, что этот законопроект планируется к внесению в Верховную Раду я общался с многими представителями фракции Партии регионов и полностью получил ответ, мы не поддержим этот законопроект, мы не поддерживаем свободное обращение оружия в украинском обществе. Наша общая позиция: или существенная доработки этого законопроекта и его переработка, или вето», - заявил Лукьянов.

«Такой законопроект нам не нужен и нам не нужно делать шаги для распространения огнестрельного, травматического и другого оружия в обществе», - добавил он.