Сегодня депутаты спросят у правительства, где деньги и что там с Углегорской ТЭС
09:44, 17 мая 2013Политика
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Парламент во время Часа вопросов к правительству рассмотрит вопрос о состоянии дел на Углегорской ТЭС.
В ВР пройдет час вопросов к правительству
Парламент сегодня во время Часа вопросов к правительству рассмотрит вопрос о казначейском обслуживании бюджетных средств в текущем году и состоянии дел на Углегорской ТЭС, где в конце марта произошел пожар.
Как передает корреспондент УНИАН, кроме того, повесткой дня сегодняшнего заседания Верховной Рады предусмотрено рассмотрение проекта закона о введении моратория на ликвидацию и реорганизацию учреждений здравоохранения, проект закона о внесении изменений в некоторые законы относительно социальных гарантий педагогическим, медицинским и фармацевтическим работникам, работающим в сельской местности.Кроме того, депутаты планируют рассмотреть законопроект о внесении изменений в закон “О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям” и проект закона о внесении изменений в закон “О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование” (относительно создания условий для детенизации работы малого предпринимательства).
Также ВР намерена рассмотреть проект постановления об установлении Дня украинских миротворцев.
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