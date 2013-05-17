Сегодня депутаты спросят у правительства, где деньги и что там с Углегорской ТЭС

Парламент сегодня во время Часа вопросов к правительству рассмотрит вопрос о казначейском обслуживании бюджетных средств в текущем году и состоянии дел на Углегорской ТЭС, где в конце марта произошел пожар.

Как передает корреспондент УНИАН, кроме того, повесткой дня сегодняшнего заседания Верховной Рады предусмотрено рассмотрение проекта закона о введении моратория на ликвидацию и реорганизацию учреждений здравоохранения, проект закона о внесении изменений в некоторые законы относительно социальных гарантий педагогическим, медицинским и фармацевтическим работникам, работающим в сельской местности.

Кроме того, депутаты планируют рассмотреть законопроект о внесении изменений в закон “О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям” и проект закона о внесении изменений в закон “О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование” (относительно создания условий для детенизации работы малого предпринимательства).

Также ВР намерена рассмотреть проект постановления об установлении Дня украинских миротворцев.