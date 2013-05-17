БЮТ: на последнюю сессию Киевсовета назначен огромный "дерибан"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фракции в Киевсовете.

По словам Мелиховой, «последнее легитимное перед окончанием полномочий Киевсовета пленарное заседание» может стать одним из опаснейших за историю всех скандальных «дерибанских» сессий Киевсовета.

Более того, Мелихова обеспокоена тем, что на заседании президиума Киевсовета, которое состоялось тоже в четверг, в повестку дня пленарного заседания 22 мая было внесено более 100 земельных вопросов.

«Еще утром на земельной комиссии с голоса было внесено 100 земельных вопросов, а уже днем они целым пакетом попали в повестку дня сессии Киевсовета 22 мая. Власть идет ва-банк, несмотря ни на нормы регламента, ни на законы», - заявила Мелихова.

Вместо этого, отметила депутат, в повестку дня не попали такие социально важные вопросы как возобновление районных в Киеве советов, отмена решения Киевсовета о предоставлении земельного участка под строительство небоскреба по ул. Юности и отмена решения о предоставлении земли застройщику под реконструкцию Гостиного двора.

Кроме того, Мелихова заявила, что президиум был проведен с нарушением регламента. Ведь в соответствии с регламентом Киевсовета, президиум должен проводиться не позже, чем за 8 дней до пленарного заседания Киевсовета. В данном случае, из-за перенесения заседания президиума, срок составляет 5 рабочих дней.