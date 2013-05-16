Политологи: Украина повысила шансы на ассоциацию с ЕС

Такое мнение высказали политологи, комментируя вчерашнюю рекомендацию Еврокомиссии Совету ЕС подписать соглашение об ассоциации с Украиной.

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Политологи сходятся во мнении, что вчерашнее решение Еврокомиссии хотя и является частью технической процедуры по подписанию соглашения об Ассоциации, тем не менее? очень важно в политическом смысле и в плане признания Евросоюзом проведенных Украиной реформ, поскольку данное решение могло быть и негативным. Его положительный характер дает нашей стране стимул для дальнейшего выполнения остальных взятых на себя обязательств.

«Я лично считаю, что вероятность подписания ассоциации очень высока, и она обусловлена в первую очередь интересами Европы, заинтересованностью европейского бизнеса, чтобы открыть границы на достаточно большой украинский рынок. Именно поэтому мне кажется, что шансы очень высоки», — сказал Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии.

Политолог Вадим Карасев отметил, что позитивная рекомендация Еврокомиссии это в определенной степени стимул для Украины и признание тех реформ, которые были проведены. «Данное решение свидетельствует о том, что Европа не собирается отказываться от подписания ассоциации с Украиной. Оно, наоборот, свидетельствует о том, что ЕС намерен этот документ подписать», — сказал политолог.

Напомним, накануне 15 мая Европейская комиссия одобрила проект решения Совета ЕС о подписании Соглашения об ассоциации с Украиной. Документ не только содержит политическую составляющую, но также и предусматривает создание зоны свободной торговли Украина-ЕС.