Азаров рассказал, чьи уроки считает главными в жизни

Об этом говорится в размещенном на Правительственном портале приветствии премьер-министра Украины ко Дню матери.

«Ежегодно в Украине отмечается День матери - светлый и трогательный праздник. Нет более дорогого и более родного человека, чем мама, которая дала жизнь, научила мудрости и благословила на добрые дела и начинания. Уроки матери остаются главными на жизненном пути, а ее любовь - надежным оберегом. Роль женщины-матери в семье и воспитании детей - бесценна!», - подчеркнул Азаров.

Он отметил, что «в Украине с первых лет независимости начала формироваться государственная семейная политика, за двадцать один год независимости удалось сделать существенные шаги, однако еще есть много нерешенных проблем, которые мы обязательно решим».

Премьер-министр выразил матерям сердечную благодарность за весомый личный вклад в воспитание детей в семьях, создание условий для их развития, активную плодотворную работу в повышении статуса и роли семьи в гражданском обществе, сохранение и развитие национальных семейных традиций.

В этот праздничный день примите слова благодарности, любви и уважения! Пусть в «Ваших глазах не гаснут улыбки! От всей души желаю всем женщинам-матерям здоровья, счастья, семейного благополучия, взаимопонимания и тепла от своих детей!», - подчеркнул Азаров в приветствии.