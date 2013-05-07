Львовские депутаты намерены повторно запретить советскую символику

Об этом сообщил УНИАН народный депутат Украины „свободовец” Юрий Михальчишин.

По его словам, в настоящее время решается вопрос о «созыве завтра, 8 мая, внеочередной сессии Львовского горсовета, во время которой депутаты намерены принять новые постановления о запрещении использования коммунистической символики и символики СССР в городе Львове 9 мая”.

Народный депутат выразил убеждение. что внеочередная сессия будет созвана, и соответствующие постановления „будут приняты”, чтобы не допустить во Львове „красной символики”.

По его словам, решение Львовского окружного административного суда о приостановке постановлений Львовского горсовета от 25 апреля «Об объявлении 8 мая в городе Львове Днем скорби и чествования памяти жертв тоталитарных режимов и жертв Второй мировой войны» и «О запрещении использования символики СССР, коммунистической и нацистской символики на территории города Львова» является ожидаемым и „политически мотивированным".

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Как сообщал УНИАН, 25 апреля Львовский горсовет принял решение «Об объявлении 8 мая в г. Львове Днем скорби и чествования памяти жертв тоталитарных режимов и жертв Второй мировой войны» и «О запрещении использования символики СССР, коммунистической и нацистской символики на территории г. Львова». 26 апреля аналогичное решение относительно порядка отмечания 8 и 9 мая было принято Львовским областным советом.

Прокуратура города Львова выяснила, что постановление горсовета в части запрещения использования символики времен Великой Отечественной войны, в частности, копий Флага Победы во время массовых мероприятий, - противоречит положениям Закона Украины «Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

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В то же время, противоречит законодательству и часть постановления горсовета об объявлении 8 мая во Львове Днем скорби, которое касается вывешивания Государственного флага с траурными лентами и приспускания Государственного Флага Украины на зданиях государственных учреждений. Принятие таких решений относится исключительно к полномочиям Верховной Рады Украины.

В связи с этим, 3 мая прокуратурой города Львова внесено 2 иска в суд с требованием отменить указанные части постановлений Львовского городского совета.

7 мая Львовский окружной админсуд приостановил действие двух упомянутых постановлений Львовского горсовета от 25 апреля до рассмотрения их по существу 29 мая.