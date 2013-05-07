Суды в Ивано-Франковске и Львове разрешили советскую символику 9 мая

Ивано-Франковский окружной административный суд сегодня, 7 мая, своим постановлением приостановил действие решения городского совета «О запрещении размещения символики несуществующих и непризнанных государств» в г. Ивано-Франковске.

Как сообщили агентству УНИАН в пресс-службе прокуратуры Ивано-Франковской области, решении принято в обеспечение иска прокуратуры с требованием признать незаконным решение городского совета «О запрещении размещения символики несуществующих и непризнанных государств» в г. Ивано-Франковске, которое было принято 25 апреля 2013 года на сессии Ивано-Франковского городского совета.

Отдельными пунктами решения городской совет рекомендовал не использовать символику несуществующих и непризнанных государств (военизированных формирований) в дни государственных праздников в г. Ивано-Франковске, а 9 мая на территории Ивано-Франковского городского совета объявил Днем скорби по погибшим во Второй мировой войне.

Прокуратура города Ивано-Франковска установила, что решение горсовета противоречит требованиям Закона Украины «Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», и потому обратилась с иском в суд о прекращении действия указанного решения и признании его незаконным.

Между тем, рассмотрение административного дела по существу назначено на 23 мая.

По теме: Суд отменил День скорби 8 мая во Львове

В то же время, Львовский окружной административный суд сегодня приостановил действие постановления Львовского городского совета от 25 апреля «О запрещении использования символики СССР, коммунистической и нацистской символики на территории города Львова».

Как сообщил УНИАН представитель одной из сторон на судебном заседании, член КПУ, председатель Львовской областной организации Антифашистского комитета Украины Александр Калинюк „суд приостановил действие данного постановления до рассмотрения его по существу 29 мая. Соответственно, до этого времени постановление городского совета не действует, и депутаты городского совета не имеют полномочий повторно ее принимать”.

В свою очередь, депутаты Львовского городского совета от ВО "Свобода" инициируют созыв на 8 мая внеочередной сессии, чтобы повторно запретить советскую символику в городе.

Об этом сообщил УНИАН народный депутат Украины „свободовец” Юрий Михальчишин.

По его словам, в настоящее время решается вопрос о «созыве завтра, 8 мая, внеочередной сессии Львовского горсовета, во время которой депутаты намерены принять новые постановления о запрещении использования коммунистической символики и символики СССР в городе Львове 9 мая”.

Народный депутат выразил убеждение. что внеочередная сессия будет созвана, и соответствующие постановления „будут приняты”, чтобы не допустить во Львове „красной символики”.

По его словам, решение Львовского окружного административного суда о приостановке постановлений Львовского горсовета от 25 апреля «Об объявлении 8 мая в городе Львове Днем скорби и чествования памяти жертв тоталитарных режимов и жертв Второй мировой войны» и «О запрещении использования символики СССР, коммунистической и нацистской символики на территории города Львова» является ожидаемым и „политически мотивированным".