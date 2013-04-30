Азаров считает депутатов двух горсоветов наследниками фашистской идеологии

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что депутаты городских советов Львова и Ивано-Франковска, которые приняли решение о признании 9 Мая Днем скорби, являются духовными наследниками фашистской идеологии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил после встречи с активом общественных патриотических клубов.

«Да, они скорбят. Потому, что они являются духовными наследниками этой человеконенавистнической идеологии. И поэтому мы сделаем все, чтобы ростки этого нацизма в нашей стране не прорастали», - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля Львовский и Ивано-Франковский горсоветы приняли решение об объявлении 8-9 мая в городе днями скорби за погибшими во Второй Мировой войне и жертвами тоталитарных режимов.

В соответствии с постановлением, 8-9 мая запрещено использование на территории этих городов оккупационной символики СССР, коммунистической и нацистской символики .

Вместо этого должны ежегодно вывешивать государственные флаги с траурными лентами и не проводить развлекательных мероприятий.