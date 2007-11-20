С вопросами о Плюще Зварич отправляет к Президенту

22 ноября состоится встреча народных депутатов от блока «Наша Украина – Народная самооборона» с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН представитель НУ-НС Роман ЗВАРИЧ.

По его словам, во время встречи будет обсуждаться «широкий круг вопросов».

На вопрос, насколько вероятна возможность того, что Президент предложит НУ-НС заменить кандидатуру Вячеслава КИРИЛЕНКО на должность председателя Верховной Рады кандидатурой Ивана ПЛЮЩА, Р.ЗВАРИЧ ответил, что «это вопрос, скорее, к Президенту Украины».

По словам Р.ЗВАРИЧА, ему «ничего об этом не известно».