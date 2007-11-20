С вопросами о Плюще Зварич отправляет к Президенту
15:16, 20 ноября 2007Политика
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Ющенко встретится с депутатами от НУ-НС
22 ноября состоится встреча народных депутатов от блока «Наша Украина – Народная самооборона» с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.
Об этом сообщил корреспонденту УНИАН представитель НУ-НС Роман ЗВАРИЧ.
По его словам, во время встречи будет обсуждаться «широкий круг вопросов».
На вопрос, насколько вероятна возможность того, что Президент предложит НУ-НС заменить кандидатуру Вячеслава КИРИЛЕНКО на должность председателя Верховной Рады кандидатурой Ивана ПЛЮЩА, Р.ЗВАРИЧ ответил, что «это вопрос, скорее, к Президенту Украины».
По словам Р.ЗВАРИЧА, ему «ничего об этом не известно».
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