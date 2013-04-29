Лавринович: Янукович может помиловать Тимошенко, несмотря на решение Комиссии

Президент Украины Виктор Янукович может помиловать бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко, несмотря на то, что Комиссия по вопросам помилования не рекомендовала этого делать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр юстиции Александр Лавринович.

"Эта комиссия, как и другие органы, образованные главой государства, создаются для того, чтобы подготовить обоснованные и аргументированные предложения для главы государства. Глава государства будет принимать свое решение в соответствии с Конституцией, опираясь на то, что предлагают, но решение принимает глава государства. В данном случае, как и во многих других, он просто прислушивается или не прислушивается к рекомендациям, которые ему дают", - сказал А.Лавринович.

В то же время министр отметил, что для того чтобы вопрос о досрочном освобождении осужденного можно было поднять, нужно, чтобы осужденный отбыл половину срока, или по состоянию здоровья. По словам министра юстиции, вернуться к вопросу об освобождении Ю.Тимошенко возможно.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля Комиссия при Президенте по вопросам помилования отклонила ходатайство народных депутатов-женщин о помиловании Ю.Тимошенко.

«Комиссия проголосовала единогласно за то, чтобы отклонить ходатайство народных депутатов-женщин к Президенту Украины о помиловании. Исходили из обстоятельств дела, приняли во внимание заключение научных заведений относительно возможности применения акта о помиловании», - отметил председатель Комиссии Геннадий Васильев.

«Учитывая обстоятельства, что по трем уголовным делам не приняты решение судами относительно ее виновности или невиновности, мы считали необходимым отправить запрос от Комиссии в научные учреждения с тем, чтобы они дали свои заключения, можно ли при таких обстоятельствах применять акт Президента о помиловании, акт гуманности. Мы получили заключение о том, что если бы такое решение принималось Комиссией, оно было бы преждевременным», - сказал председатель Комиссии.