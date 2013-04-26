Выступление Медведчука на программе у Шустера транслируют со вчерашней записи

Об этом сообщил представитель "Свободы" Александр Аронец, пишет Украинская правда.

"Оказывается, первая часть "Шустер Live", где происходит "шоу одного актера" - Виктора Медведчука, идет в записи. Вроде из-за того, что Медведчук не захотел обсуждать в прямом эфире!", - написал пресс-секретарь "Свободы" в Facebook.

"Медведчуковские темники возвращаются, на этот раз с целью зомбирования украинцев по теме вступления в Таможенный союз, что, по сути, означает потерю Украиной суверенитета! Похоже, власть уже всерьез готовится к соответствующему референдуму. Вот вам и "свобода слова"... По имеющейся информации вторая часть программы будет идти в прямом эфире", - добавил он.

То, что программа шла в записи, подтвердил также Вадим Карасев.

Как объяснили Тиждень.ua сотрудники студии Савика Шустера, шоу транслировалось в записи по просьбе Медведчука, который настоял на том, чтобы в программе принял участие Сергей Глазьев (советник президента России Владимира Путина - ред.), поскольку россиянин не мог быть в Киеве в пятницу.

Обычно вся программа проходит в прямом эфире.